Криминал

В Пензе две юные наркодилерши попались с поличным

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В Пензе две подруги, одной из которых 16 лет, другой 17, обвиняются в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

В начале лета 17-летняя жительница Пензенского района решила заработать распространением запрещенного вещества и предложила 16-летней знакомой действовать вместе - забирать закладки и оборудовать новые тайники. Та не отказалась от криминального бизнеса.

Вечером 4 июня старшая подельница получила в мессенджере сведения о месте, где находится закладка с наркотиком, и сообщила об этом приятельнице.

Обе девушки приехали на проспект Строителей, нашли тайник и забрали его содержимое. Однако довести дело до конца им не удалось - их задержала полиция. Стражи порядка изъяли у 16-летней девушки 20 свертков с наркотическим средством общей массой 20,12 г.

«Девушки поставлены на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Правоохранители регулярно задерживают подростков, решивших заработать быстрые деньги наркоторговлей. Так, 17-летняя кузнечанка помогала в уголовно наказуемом бизнесе своему 24-летнему знакомому. В январе попались 16-летний пензенец и 17-летний зареченец, оборудовавшие тайники. В мае 16-летняя пензячка и ее 15-летний приятель раскладывали оптовую партию запрещенного вещества на мелкие партии прямо в туалете торгового центра.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

не те нынче закладки на слуху у людей, не те

Гость||

Гость писал(a):

не те нынче закладки на слуху у людей, не те
А какие должны быть?

Имя: Гость
Комментарий:

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