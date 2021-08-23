Соседский визит: пензенцу разбили технику из-за вражды

23.08.2021 | 10:51

В Пензе 71-летней пенсионерке грозит лишение свободы на срок до двух лет. Женщину обвиняют в умышленном уничтожении имущества соседа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пожилая горожанка и ее 42-летний сосед очень давно враждовали. В итоге словесными перепалками дело не ограничилось. Пенсионерка пришла с визитом к мужчине и разбила его телевизор и микроволновую печь.

Экспертиза установила, что сумма причиненного ущерба превысила 20 500 рублей.

Объясняя свой поступок, пензячка отметила, что не сдержала эмоций, желая отомстить обидчику. Подобная слабость может обернуться для нее уголовным сроком.

«В отношении гражданки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - добавили в полиции.