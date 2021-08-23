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Криминал

Соседский визит: пензенцу разбили технику из-за вражды

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В Пензе 71-летней пенсионерке грозит лишение свободы на срок до двух лет. Женщину обвиняют в умышленном уничтожении имущества соседа.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, пожилая горожанка и ее 42-летний сосед очень давно враждовали. В итоге словесными перепалками дело не ограничилось. Пенсионерка пришла с визитом к мужчине и разбила его телевизор и микроволновую печь.

Экспертиза установила, что сумма причиненного ущерба превысила 20 500 рублей.

Объясняя свой поступок, пензячка отметила, что не сдержала эмоций, желая отомстить обидчику. Подобная слабость может обернуться для нее уголовным сроком.

«В отношении гражданки избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», - добавили в полиции.

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Гость||

Боевые пенсы кремля против либералов)))

Гость||

Какие наши годы!

Гость||

Только сажать! Строгая изоляция от общества иначе в следующий раз зарубит кого-нибудь! А если дети увидят расчленёнку?

Только реальный срок за топор!!!

Гость||

Не пенсы, а бесы. Всё от неверия в христианское всепрощение и в б-жий промысел

Гость||

Наверное включал ТВ на полную катушку и доводил старушку.

Одним словом, мало.

Гость||

Общая кухня до добра не доведет.

Гость||

Пить надо меньше

Гость||

Гость писал(a):

Не пенсы, а бесы. Всё от неверия в христианское всепрощение и в б-жий промысел
Вы думаете,что она не крещённая и не воцерковлённая?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Подобная слабость
Во как предвзято! Теперь такое слабостью можно назвать?

Гость||

Получил по микроволновке, подставил телевизор. Это так по-христиански!

Гость||

Гость писал(a):

Это так по-христиански!
Душевненько?

Гость||

Гость писал(a):

Не пенсы, а бесы. Всё от неверия в христианское всепрощение и в б-жий промысел

Вы думаете,что она не крещённая и не воцерковлённая?

А вдруг старушка избавляла соседа от бесов таящихся в телевизоре и микроволновке?

Гость||

А зачем пускать в дом старую опасную дуру? Что-то не договаривает потерпевший.

Гость||

Ничего особенного, просто решила обновить соседу технику. Скоро она ему купит новый телек и коротковолновку

Гость||

Поматросил-бросил?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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