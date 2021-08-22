В Бессоновском районе полиция обнаружила наркоплантацию

22.08.2021 | 18:35

Трава по пояс, а местами и выше. В подсобное хозяйство в Бессоновском районе бороться с сорняками приехали сотрудники правоохранительных органов.

«В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками УМВД России по области была получена оперативно значимая информация о том, что житель Пензенской области занимается выращиванием и дальнейшим сбытом наркотического средства марихуаны.

В ходе отработки полученной информации был установлен подозреваемый - житель Пензенской области 1963 года рождения», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Пензенской области Алексей Власов.

Злоумышленнику помогала жительница Первомайского района Пензы. Она брала у сельчанина урожай на реализацию.

«Всего в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более одного килограмма марихуаны. Кроме того, в домовладении у фигуранта было изъято 78 наркосодержащих растений, из которых впоследствии он планировал изготовить наркотические средства», - добавил Алексей Власов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.