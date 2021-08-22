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Криминал

В Бессоновском районе полиция обнаружила наркоплантацию

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Трава по пояс, а местами и выше. В подсобное хозяйство в Бессоновском районе бороться с сорняками приехали сотрудники правоохранительных органов.

«В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками УМВД России по области была получена оперативно значимая информация о том, что житель Пензенской области занимается выращиванием и дальнейшим сбытом наркотического средства марихуаны.

В ходе отработки полученной информации был установлен подозреваемый - житель Пензенской области 1963 года рождения», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Пензенской области Алексей Власов.

Злоумышленнику помогала жительница Первомайского района Пензы. Она брала у сельчанина урожай на реализацию.

«Всего в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более одного килограмма марихуаны. Кроме того, в домовладении у фигуранта было изъято 78 наркосодержащих растений, из которых впоследствии он планировал изготовить наркотические средства», - добавил Алексей Власов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

Раньше конопля росла и в частных домах и под балконами многоэтаже,где пацаны и взрослые держали певчих птиц. Никто никогда и не думал колоть или курить эту дрянь. Жили может и победнее,но до такого не доходили.

Гость||

А нефть они там не обнаружили.?

Гость||

Гость писал(а):

> А нефть они там не обнаружили.?

Помните: если на вашем участке нашли нефть то она государственная а если коноплю то она ваша. Это все что нужно знать о справедливости в нашем государстве

Гость||

все что нужно знать о справедливости в нашем государстве

Не передергивай:недра государству,что растет твое,и вершки и корешки и клад найдешь-твое (часть).....

Гость||

Гость писал(а):

> все что нужно знать о справедливости в нашем государстве

> Не передергивай:недра государству,что растет твое,и вершки и корешки и клад

> найдешь-твое (часть).....

С молчаливого согласия вот таких и грабит государство народ. «недра же государственные». Ты вообще можешь все отдать государству. Эх, телок!

Гость||

Подавайте в суд на государство(про недра по моему в конституции), пишите в ООН, Байдену,ЕСПЧ-ДЕЙСТВУЙте.....

Имя: Гость
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