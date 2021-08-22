В Бессоновском районе полиция обнаружила наркоплантацию

Трава по пояс, а местами и выше. В подсобное хозяйство в Бессоновском районе бороться с сорняками приехали сотрудники правоохранительных органов.
«В рамках межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками УМВД России по области была получена оперативно значимая информация о том, что житель Пензенской области занимается выращиванием и дальнейшим сбытом наркотического средства марихуаны.
В ходе отработки полученной информации был установлен подозреваемый - житель Пензенской области 1963 года рождения», - сообщил замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД РФ по Пензенской области Алексей Власов.
Злоумышленнику помогала жительница Первомайского района Пензы. Она брала у сельчанина урожай на реализацию.
«Всего в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота было изъято более одного килограмма марихуаны. Кроме того, в домовладении у фигуранта было изъято 78 наркосодержащих растений, из которых впоследствии он планировал изготовить наркотические средства», - добавил Алексей Власов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит лишение свободы на длительный срок.
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Раньше конопля росла и в частных домах и под балконами многоэтаже,где пацаны и взрослые держали певчих птиц. Никто никогда и не думал колоть или курить эту дрянь. Жили может и победнее,но до такого не доходили.