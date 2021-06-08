В Пензенской области иностранец попытался откупить жену

08.06.2021 | 08:08

В Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина другого государства. 34-летнего мужчину обвиняют в покушении на дачу взятки.

По данным следствия, днем 4 июня иностранец, находясь в отделе полиции, попытался передать 20 тысяч рублей оперуполномоченному направления экономической безопасности и противодействия коррупции отделения МВД России по Тамалинскому району.

Деньги мужчина положил в вид на жительство. Он надеялся откупить свою супругу от уголовной ответственности за преступление в сфере экономической деятельности.

«Полицейский отказался от получения взятки. Противоправные действия мужчины были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Денежные средства изъяты следователем в ходе осмотра места происшествия», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

По факту случившегося возбудили дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ. Расследование продолжается.