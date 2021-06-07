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Криминал

Сломал 4 ребра: в Каменке полицейского наказали за халатность

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В Каменке молодого сотрудника полиции наказали за халатность при сопровождении мужчины.

«Вследствие ненадлежащего исполнения подсудимым своих обязанностей, его небрежного отношения к службе потерпевший сломал четыре ребра», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Как уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ», мужчина пострадал при падении с лестницы, так как полицейский контролировал его не должным образом.

Служители Фемиды признали правоохранителя виновным и приговорили у двум годам лишения свободы условно.

Потерпевший не согласился с решением суда, посчитав его слишком мягким, и подал жалобу в Пензенский областной суд, однако там постановление оставили без изменения.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ», мужчина пострадал при падении с лестницы, так как полицейский контролировал его не должным образом.
Хорошо, что не пристрелил.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

мужчина пострадал при падении с лестницы, так как полицейский контролировал его не должным образом.
Только отвернулся, а пострадавший упал. И так 4 раз подряд.

Гость||

Правильно и сделал, уже принаглели властелины хреновы.

Гость||

Искать правду на полицаев себе дороже...

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

мужчина пострадал при падении с лестницы,

> так как полицейский контролировал его не должным образом.

Только

> отвернулся, а пострадавший упал. И так 4 раз подряд.

Ах-ха-ха. Хочешь сказать, что его падение пинками контролировали? Надо смотреть по ситуации: я бы тоже пендалем скота сопроводил бы.

Гость||

Ибанулся с лестницы? А полицейский тут при чём?

Имя: Гость
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