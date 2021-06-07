Сломал 4 ребра: в Каменке полицейского наказали за халатность

07.06.2021 | 10:50

В Каменке молодого сотрудника полиции наказали за халатность при сопровождении мужчины.

«Вследствие ненадлежащего исполнения подсудимым своих обязанностей, его небрежного отношения к службе потерпевший сломал четыре ребра», - сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.

Как уточнили сетевому изданию «ПензаИнформ», мужчина пострадал при падении с лестницы, так как полицейский контролировал его не должным образом.

Служители Фемиды признали правоохранителя виновным и приговорили у двум годам лишения свободы условно.

Потерпевший не согласился с решением суда, посчитав его слишком мягким, и подал жалобу в Пензенский областной суд, однако там постановление оставили без изменения.