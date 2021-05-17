В Малосердобинском районе проверят, где предполагаемый убийца взял ружье

17.05.2021 | 15:00

Прокуратура Пензенской области проверит, законно ли владел оружием подозреваемый в убийстве трех человек в Малосердобинском районе.

Преступление совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В доме на Центральной улице правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.

Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.

Пока местонахождение подозреваемого остается неизвестным, правоохранители ведут его поиски. СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).

«С целью участия в работе оперативного штаба правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Олег Световой и прокурор Малосердобинского района Юрий Тюняев», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить документы на ружье ИЖ-43, из которого предполагаемый преступник застрелил жертв. Если выявят нарушения, примут меры прокурорского реагирования.