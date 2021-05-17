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Криминал

В Малосердобинском районе проверят, где предполагаемый убийца взял ружье

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Прокуратура Пензенской области проверит, законно ли владел оружием подозреваемый в убийстве трех человек в Малосердобинском районе.

Преступление совершено вечером в воскресенье, 16 мая. В доме на Центральной улице правоохранители обнаружили тела дочери и матери 49 и 78 лет, погибших от огнестрельных ранений. Установлено, что к убийству причастен 49-летний бывший муж младшей из жертв.

Сотрудники полиции выяснили, что после случившегося злоумышленник отправился в соседнее село Огаревка, где выстрелил в 50-летнего брата экс-супруги. Раненый скончался на месте.

Пока местонахождение подозреваемого остается неизвестным, правоохранители ведут его поиски. СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц).

«С целью участия в работе оперативного штаба правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель прокурора Олег Световой и прокурор Малосердобинского района Юрий Тюняев», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сотрудникам надзорного органа предстоит проверить документы на ружье ИЖ-43, из которого предполагаемый преступник застрелил жертв. Если выявят нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Особливо доставило про меры прокурорского реагирования! Типа - " мертвому припарки "!

Гость||

Участковому говорили, что он невменяемый и просили уже неоднократно изъять охот. билет и ружьё.

Гость||

"Гость|17.05.2021 15:20|

Участковому говорили, что он невменяемый и просили уже неоднократно изъять охот. билет и ружьё."===участковые заняты выходцами с ИК==============

Гость||

зачем вообще оружие людям другие обходятся без него

Гость||

Какое-то реагирование запоздалое

Гость||

Так ещё и реагирования не было-"если выявят нарушения, примут меры прокурорского реагирования"

Гость||

Вот убьют, тогда и звоните

Гость||

Что то с людьми творится не хорошее!! Соболезную погибшим...

Гость||

15.20 также как и остальные его братцы-охотнички

Гость||

Какой этот мужчина симпатичный на фото. Просто красавчик. И тут такое. Скорее всего обида сильная была на бывших “родственников” сильная. Жаль, что ему другая девушка хорошая не встретилась, с которой он создал новую крепкую семью. Все бы по-другому могло бы быть. Виновный понесет наказание. Погибшим царствие небесное.

Гость||

Гость писал(a):

зачем вообще оружие людям другие обходятся без него
Правильно. Ножами хреначут. А этот иж ты. стрелять удумал

Имя: Гость
Комментарий:

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