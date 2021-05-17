Подозреваемого в тройном убийстве ищут 130 пензенских росгвардейцев

17.05.2021 | 10:16

В Малосердобинском районе мужчину, подозреваемого в тройном убийстве, ищут 130 сотрудников Росгвардии.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая. В доме на Центральной улице села Липовка обнаружили тела двух женщин 1948 и 1972 года рождения, погибших от огнестрельных ранений.

Было установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж 49-летней жертвы. Предполагается, что после произошедшего он направился в село Огаревка, где застрелил еще и брата экс-жены - мужчину 1970 года рождения.

В пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области сообщили, что местность оцеплена, проверяются все дома и надворные постройки по адресам возможного нахождения злоумышленника, осматривается большая по площади территория.

«Поиски ведутся и с помощью беспилотного летательного аппарата. В темное время суток - при помощи приборов ночного видения», - добавили в пресс-службе.

Очевидцы пояснили, что видели злоумышленника, направлявшегося в сторону реки.