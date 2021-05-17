Тройное убийство: обнародованы фото и ФИО разыскиваемого

17.05.2021 | 13:16

Мужчину, подозреваемого в убийстве троих человек в Малосердобинском районе, объявили в розыск. Следствие предполагает, что это Анатолий Николаевич Воробьев, житель Липовки, родившийся 6 марта 1972 года.

Как ранее сообщалось, 16 мая в доме на Центральной улице села Липовка обнаружили тела двух женщин 1948 и 1972 года рождения, погибших от огнестрельных ранений.

Установлено, что к преступлению может быть причастен бывший муж 49-летней жертвы. Предполагается, что после произошедшего он направился в село Огаревка, где застрелил еще и брата экс-жены - мужчину 1970 года рождения.

По факту тройного убийства возбудили уголовное дело. Все силовые структуры ориентированы на поиски преступника.

«При наличии информации о местонахождении Анатолия Воробьева или обстоятельствах совершенного убийства сообщите об этом в региональное следственное управление по телефону 8(8412)36-17-02 или в полицию по телефону 02», - обратилось к жителям региона Следственное управление СК России по Пензенской области.