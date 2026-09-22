Осужденному за жестокое убийство пензенцу не изменили приговор

65-летний пензенец, который с особой жестокостью убил престарелую родственницу с хроническим психическим расстройством, не смог добиться смягчения приговора.

В 2024 году мужчина перевез из Москвы в свой дом 85-летнюю тетю, которой требовался постоянный уход. В ночь с 18 на 19 января 2025-го они поссорились.

Во время конфликта племянник вышел из себя. Он вооружился тупым твердым предметом (следствие не установило, каким именно) и не менее 56 раз ударил тетю по различным частям тела.

Пенсионерка получила многочисленные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, кровоподтеков и ссадин, а также тупой травмы грудной клетки, которая повлекла ее смерть на месте преступления.

Вскоре пензенца задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. До суда мужчина содержался под стражей.

«Вину в совершении преступления он не признал, пояснив, что хорошо относился к своей тете, ухаживал за ней, дарил подарки», - сообщили ранее в Пензенском областном суде.

Тем не менее вина племянника была доказана. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.

«Осужденный вместе со своими защитниками просил приговор отменить, его оправдать. Утверждал, что уезжал из дома и обнаружил тетю без признаков жизни после возвращения, а к ее смерти мог быть причастен другой человек, проникший в дом. Указывал на недостаточность доказательств и нарушения при проведении судебно-медицинских исследований», - отметили в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции, куда поступила жалобу.

Однако и тут его вину сочли доказанной, решение оставили без изменения.