В Малосердобинском районе застрелили троих, убийце удалось скрыться

17.05.2021 | 09:28

В Пензенской области разыскивают 49-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве. Инцидент произошел в селе Липовка Малосердобинского района в воскресенье, 16 мая.

В 18:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в доме на Центральной улице слышны выстрелы. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли тела женщин 1948 и 1972 года рождения. Сельчанки погибли от огнестрельных ранений.

Полиция установила, что к преступлению может быть причастен бывший муж 49-летней жертвы.

«После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения - брата экс-жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Очевидцы пояснили, что видели злоумышленника, направлявшегося в сторону реки. Сейчас полицейские принимают все меры к задержанию подозреваемого, территорию оцепили.

На место преступления выезжал начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин.