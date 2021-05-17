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Криминал

В Малосердобинском районе застрелили троих, убийце удалось скрыться

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В Пензенской области разыскивают 49-летнего мужчину, подозреваемого в тройном убийстве. Инцидент произошел в селе Липовка Малосердобинского района в воскресенье, 16 мая.

В 18:15 в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в доме на Центральной улице слышны выстрелы. Когда правоохранители прибыли на место, они нашли тела женщин 1948 и 1972 года рождения. Сельчанки погибли от огнестрельных ранений.

Полиция установила, что к преступлению может быть причастен бывший муж 49-летней жертвы.

«После произошедшего подозреваемый направился в село Огаревка, где на территории частного домовладения выстрелил в мужчину 1970 года рождения - брата экс-жены. От полученных ранений он скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Очевидцы пояснили, что видели злоумышленника, направлявшегося в сторону реки. Сейчас полицейские принимают все меры к задержанию подозреваемого, территорию оцепили.

На место преступления выезжал начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин.

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Гость||

Вот экшн в колхозе...

Гость||

Чикаго какое-то просто

Гость||

А че не стрелять,когда ближайший полицейский в Шемышейке.

Гость||

Пожизненное,если.....

Гость||

Думал про фашистов рассказ,ан нет, наш человек,духовный,нравственный.

Гость||

Даже смиренного и терпеливого можно довести до бешенства.

Гость||

А почему в огаревке его не задержали? Пока он туда направлялся? Где была наша доблестная?

Гость||

Гость писал(a):

Думал про фашистов рассказ,ан нет, наш человек,духовный,нравственный.
Верующий?

Гость||

Зpenzainform.ru писал(a):

начальник регионального УМВД РФ Павел Гаврилин.
Зачем застрелили велосипедиста?

Гость||

Еще и велосипедиста ?

Гость||

Гость писал(a):

Верующий?
Скорее всего. Храмов много настроили, в школах основы религии ввели, еще чуть и Закон Божий начнут изучать. Все верующие.

Гость||

Гость писал(a):

Зачем застрелили велосипедиста?
Была лицензия

Гость||

Верните Макушкина!

Гость||

Гость писал(a):

Верните Макушкина!
Очень хорошо, а теперь в палату)

Имя: Гость
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