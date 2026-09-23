В Каменке на полицейского напали при составлении протокола

Криминал

В Каменке на полицейского напали при составлении протокола
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В Каменке будут судить 41-летнего жителя района, который напал на сотрудника полиции при исполнении им должностных обязанностей.

По данным следствия, в середине сентября этого года на мужчину поступило заявление: горожанка сообщила о нанесении ей побоев знакомым. Для проверки информации и составления протокола его доставили в отдел.

«Во время разбирательства подозреваемый беспричинно повел себя агрессивно и нанес удар рукой по телу сотрудника полиции. Противоправные действия мужчины были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», - отметили в областном СУ СКР.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база.

Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 000 рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

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