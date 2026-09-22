В Пачелме женщина сама взяла кредит, но соврала о мошенничестве

В понедельник, 21 сентября, в Пачелме вынесли приговор женщине, которая пошла на преступление, чтобы не отдавать долг.

Сельчанка оформила заем в микрокредитной организации, но гасить его не спешила.

Чтобы избежать расплаты, женщина заявила в полицию о мошенничестве: якобы это некий злоумышленник взял кредит на ее имя, а не она сама.

В полиции возбудили уголовное дело по данному факту, однако вскоре оно было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Сельчанка призналась, что соврала. За ложный донос ее оштрафовали на 20 000 рублей, сообщили в Пачелмском районном суде.