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Криминал

Пензенец продал три чужие машины и едва не убил тещу топором

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35-летний житель Пензы осужден сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, трех угрозах убийством и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Пензенец взял в аренду Hyunday Solaris и Volkswagen Polo и в марте прошлого года под видом владельца машин продал Hyunday знакомому за 500 000 рублей, а Volkswagen за 295 000. В августе он повторил действия - реализовал арендованный ВАЗ-2115 за 42 000 рублей.

Мошенник отличался буйным нравом. Он регулярно ссорился с бывшей женой и ее матерью. 12 июля во дворе на Ладожской улице во время такого конфликта он схватил бывшую супругу за шею и пригрозил убить ее.

Через два дня он решил продолжить выяснение отношений - приехал вместе с двумя маленькими детьми и принес с собой завернутый в полотенце и пакет топор. Во время ссоры он начал бить бывшую жену кулаками по голове.

На шум вышла мать женщины. Экс-зять выхватил топор и ударил ее обухом по голове. Пожилая женщина прикрыла голову руками. На нее снова обрушились удары топора - она получили переломы трех пальцев правой руки. А рассвирепевший мужчина не переставал твердить, что убьет и бывшую тещу, и ее дочь.

«Когда пенсионерка попросила вызвать скорую помощь, мужчина позвонил своей матери и попросил ее забрать детей, а затем вызвал скорую помощь. Топор он передал матери через детей, чтобы та его выбросила», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал вину во всех преступлениях, кроме одной угрозы в адрес экс-супруги.

Агрессивный мошенник приговорен к 3 годам колонии общего режима. В пользу одного из потерпевших в возмещение ущерба взыскано 295 тыс. рублей, а в пользу 68-летней пенсионерки - в размере 100 тыс. рублей.

Однако адвокат осужденного решил, что его подзащитный вполне заслуживает всего лишь условного наказания.

«Защитник подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в силу 28 апреля 2021 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

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Гость||

Такого полудурка в психушку надо лет на 5 или в колонию лет на 10.

Гость||

самое обыденное, что это отребье, выйдя с зоны, будет творить дела покруче

Гость||

Гость писал(a):

Такого полудурка в психушку надо лет на 5 или в колонию лет на 10.
За что? Он же не пластиковый стаканчик в полицейского бросил!

Абсолютно прав адвокат и надо не сдаваться, а бороться дальше за права клиента, рассчитывая на мудрость и объективность вышестоящего суда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пользу одного из потерпевших в возмещение ущерба взыскано 295 тыс. рублей,
А остальные подождут?

Гость||

в голове у него точно одни опилки, его в дурку навсегда надо, а не в колонию...

Гость||

Офигеть. И этот психопат получил трёшку условно ??

Да его в психушку принудительно на пятёрку, с препаратами от которых в "растение" превращаются. Почему мы его должны содержать ? Вот страна стала... Выйдет - добьёт.

Гость||

Гость писал(a):

За что? Он же не пластиковый стаканчик в
Простите, Вы- дурачек?

Имя: Гость
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