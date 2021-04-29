Пензенец продал три чужие машины и едва не убил тещу топором

29.04.2021 | 16:04

35-летний житель Пензы осужден сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Его признали виновным в трех эпизодах мошенничества, трех угрозах убийством и причинении средней тяжести вреда здоровью.

Пензенец взял в аренду Hyunday Solaris и Volkswagen Polo и в марте прошлого года под видом владельца машин продал Hyunday знакомому за 500 000 рублей, а Volkswagen за 295 000. В августе он повторил действия - реализовал арендованный ВАЗ-2115 за 42 000 рублей.

Мошенник отличался буйным нравом. Он регулярно ссорился с бывшей женой и ее матерью. 12 июля во дворе на Ладожской улице во время такого конфликта он схватил бывшую супругу за шею и пригрозил убить ее.

Через два дня он решил продолжить выяснение отношений - приехал вместе с двумя маленькими детьми и принес с собой завернутый в полотенце и пакет топор. Во время ссоры он начал бить бывшую жену кулаками по голове.

На шум вышла мать женщины. Экс-зять выхватил топор и ударил ее обухом по голове. Пожилая женщина прикрыла голову руками. На нее снова обрушились удары топора - она получили переломы трех пальцев правой руки. А рассвирепевший мужчина не переставал твердить, что убьет и бывшую тещу, и ее дочь.

«Когда пенсионерка попросила вызвать скорую помощь, мужчина позвонил своей матери и попросил ее забрать детей, а затем вызвал скорую помощь. Топор он передал матери через детей, чтобы та его выбросила», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Мужчина признал вину во всех преступлениях, кроме одной угрозы в адрес экс-супруги.

Агрессивный мошенник приговорен к 3 годам колонии общего режима. В пользу одного из потерпевших в возмещение ущерба взыскано 295 тыс. рублей, а в пользу 68-летней пенсионерки - в размере 100 тыс. рублей.

Однако адвокат осужденного решил, что его подзащитный вполне заслуживает всего лишь условного наказания.

«Защитник подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в силу 28 апреля 2021 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.