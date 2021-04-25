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Криминал

Сельчанин попался на уловки аферистов дважды и потерял почти миллион

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Он поверил словам незнакомых людей. Житель села Кривошеевка Нижнеломовского района ответил на телефонный звонок и услышал, что на него якобы мошенники пытаются оформить кредит. Так началась история обмана почти на миллион рублей.

«В ходе беседы он назвал фамилию, имя и отчество заявителя и номер банковской карты, что подкупило гражданина, и он доверился ему», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Мужчина сообщил неизвестному все коды, пришедшие в СМС, и тот заявил, что смог заблокировать атаку на счета жителя Нижнеломовского района. А на следующий день позвонил еще один «сотрудник финансового учреждения». На этот раз, чтобы предотвратить действия злоумышленников, он потребовал взять кредит.

«Снял 500 000 рублей в этом банке. Оформил кредит на себя в 500 000 рублей, после чего 495 000 я перевел по тем номерам, которые мне предварительно указал вот этот человек, незнакомец», - пояснил пострадавший сельчанин.

В общей сложности потерпевший отправил мошенникам около 900 000 рублей и только потом понял, что был обманут. Теперь полицейские пытаются установить подозреваемых. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Без Лоха и жизнь плоха.. Пусть копит ещё.. Позвоню как нибудь..

Гость||

Сказочный ...персонаж

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