Житель Кузнецкого района преступил закон во время спасения голубя

21.04.2021 | 09:41

В селе Никольском Кузнецкого района операция по вызволению голубя из сарая закончилась кражей.

В полицию обратилась 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что из ее постройки исчезли 16 кровельных металлических листов. Также пропала металлическая дверь в сарай.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен безработный 41-летний местный житель. Злоумышленника нашли и допросили.

Мужчина сознался в содеянном. По его словам, в чужой сарай он проник из-за голубя. Сельчанин держит птиц на своем участке, одна из них залетела в постройку.

«Чтобы ее достать, мужчина взломал навесной замок на двери и увидел, что в сарае хранятся металлические листы. Данное имущество гражданин решил забрать себе. Дверь от сарая он сдал в пункт приема металла за 800 рублей. Кровельное железо мужчина перетащил на территорию своего дома и планировал использовать в хозяйстве», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Спасителю голубя грозит до 5 лет лишения свободы.