Криминал

Житель Кузнецкого района преступил закон во время спасения голубя

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В селе Никольском Кузнецкого района операция по вызволению голубя из сарая закончилась кражей.

В полицию обратилась 79-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что из ее постройки исчезли 16 кровельных металлических листов. Также пропала металлическая дверь в сарай.

Правоохранители выяснили, что к преступлению причастен безработный 41-летний местный житель. Злоумышленника нашли и допросили.

Мужчина сознался в содеянном. По его словам, в чужой сарай он проник из-за голубя. Сельчанин держит птиц на своем участке, одна из них залетела в постройку.

«Чтобы ее достать, мужчина взломал навесной замок на двери и увидел, что в сарае хранятся металлические листы. Данное имущество гражданин решил забрать себе. Дверь от сарая он сдал в пункт приема металла за 800 рублей. Кровельное железо мужчина перетащил на территорию своего дома и планировал использовать в хозяйстве», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту кражи возбудили уголовное дело. Спасителю голубя грозит до 5 лет лишения свободы.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Спасителю голубя грозит до 5 лет лишения свободы.
Голуби летят над нашей зоной, Голубям нигде преграды нет, Как бы мне хотелось с голубями На родную землю улететь. Но забор высокий не пускает И колючек в несколько рядов, Часовые с вышек наблюдают, И собаки рвутся с поводов.

Гость||

Что он чешет про голубя, житья нет от этого сброда, все тащут, бить их надо палкой по горбу, до поноса, а то гляди условкой отделаться.

Гость||

Он там пургу прогнал,а метёт тут.))))

Гость||

Голубя сожрали?

Гость||

Теперь на зоне сам станет голубем)))

Имя: Гость
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