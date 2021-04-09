В Заречном осудили мужчину, который поджег одежду приятеля

09.04.2021 | 08:48

В Заречном 24-летнему местному жителю вынесен приговор за несколько преступлений.

Одно из них было совершено в июле 2020 года. Увидев возле магазина на улице Моховой группу молодых людей, злоумышленник подошел к ним и попросил угостить его спиртным. Один из приятелей отказал ему. Тот ударил его кулаком по лицу и сломал челюсть (травму впоследствии расценили как вред здоровью средней тяжести).

В сентябре 2020 года мужчина употреблял со знакомым спиртные напитки и решил похитить у него цепочку и подвеску из золота. Сначала он поджег его штаны, затем нанес несколько ударов.

«Подавив волю потерпевшего к сопротивлению, мужчина открыто похитил цепочку с подвеской общей стоимостью более 104 тысяч рублей, которые впоследствии сдал в ломбард», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

Еще одно преступление было совершено в начале октября 2020 года в квартире дома в Моховом проезде. Поссорившись с сожительницей, мужчина ударил ее кулаком по голове. Спустя несколько дней он нанес еще один удар. В результате она получила черепно-мозговую травму, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

«Кроме того, в один из дней октября 2020 года злоумышленник совершил административное правонарушение в магазине, в связи с чем был доставлен участковым уполномоченным полиции в медико-санитарную часть № 59 города Заречного для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В лечебном учреждении мужчина публично оскорбил полицейского», - добавила Махницкая.

Суд учел, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за угон, и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.