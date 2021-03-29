Житель Поима избил полицейского и сбежал из России

29.03.2021 | 13:18

56-летний житель села Поим Белинского района оказался на скамье подсудимых за нападение на полицейского и хранение боеприпасов.

30 мая 2020 года сотрудники ГИБДД, дежурившие в Поиме, увидели мотоцикл, в котором водитель и пассажир были без шлемов. Инспектор ДПС взмахнул жезлом, но мотоциклист игнорировал приказ остановиться и нажал на газ.

Стражи порядка ринулись следом. Неожиданно уходивший от погони мотоцикл слетел в кювет и перевернулся.

Подъехавшие к месту аварии сотрудники ГИБДД вызвали эвакуатор и приступили к оформлению протокола. Но тут в дело вмешался пассажир, у которого имелись признаки опьянения. Он поднял мотоцикл и попытался укатить его. Инспектор ухватился за транспортное средство и потребовал остановиться.

В ответ мужчина дважды ударил одного из инспекторов кулаком в предплечье. В конце концов буяна утихомирили коллеги полицейского.

За нападение на стража порядка на мужчину завели уголовное дело. Он же, уходя от ответственности, уехал не только из Пензенской области, но и из России.

Сельчанина объявили в розыск, а в его доме в Поиме провели обыск. Полицейские нашли 149 патронов калибра 5,6 мм. В связи с этим было возбуждено еще одно уголовное дело.

Злоумышленника задержали белорусские правоохранители в Бресте и передали сотрудникам МВД России. Мужчину взяли под стражу.

«В судебном заседании сельчанин вину в совершении преступлений не признал. Он осужден к 1 году и 5 месяцам колонии-поселения. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.