Стало известно, что губернатор попросил передать родным

23.03.2021 | 11:58

Иван Белозерцев просил передать родным, чтобы не беспокоились. Слова губернатора Пензенской области прозвучали в эфире программы «Время» Первого канала.

На кадрах адвокат обвиняемого Алексей Шуварин интересуется, что передать родным. «Чтобы люди не переживали», - отвечает Иван Белозерцев.

Губернатор находился в разработке у оперативников несколько месяцев. 22 марта в здании правительства области и трехэтажном особняке на улице Лазо сотрудники ФСБ провели обыски и изъяли компьютеры и документы.

В настоящее время глава региона находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Белозерцеву инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей, в их числе дорогие подарки: часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D.

Другими фигурантами дела стали Борис и Евгения Шпигель, возглавляющие ГК «БИОТЭК», и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Свою вину в инкриминируемом деянии Иван Белозерцев не признает. По его словам, арест стал для него неожиданностью.

«Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль и сделать я этого не успел», - объяснил губернатор.

Иван Белозерцев будет находиться под стражей до 20 мая. По данным «Коммерсанта», его не только обвиняют в получении взяток, но и проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб.