Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

В поселке Башмаково конфликт соседей закончился смертью одного из них. В отношении второго возбуждено уголовное дело.

14 июня 37-летний и 50-летний соседи поругались на бытовой почве и подрались. В тот же день младший мужчина пришел к старшему с предложением помириться, но в ответ услышал оскорбления. Разозлившись, он несколько раз ударил оппонента по голове и ушел, рассказали в областном УМВД России.

Вечером хозяина дома нашли без сознания вернувшиеся родственники, они вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался.

Тем временем полицейские обошли соседей башмаковца. Они обратили внимание, что один из них находился в состоянии алкогольного опьянения и, судя по состоянию лица, стал участником драки. Мужчину доставили в отдел, в ходе допроса он дал признательные показания.

Башмаковцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, проинформировали в областном управлении СКР. По делу назначен ряд судебных экспертиз.