Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

Криминал

Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом
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В поселке Башмаково конфликт соседей закончился смертью одного из них. В отношении второго возбуждено уголовное дело.

Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

14 июня 37-летний и 50-летний соседи поругались на бытовой почве и подрались. В тот же день младший мужчина пришел к старшему с предложением помириться, но в ответ услышал оскорбления. Разозлившись, он несколько раз ударил оппонента по голове и ушел, рассказали в областном УМВД России.

Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

Вечером хозяина дома нашли без сознания вернувшиеся родственники, они вызвали скорую. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученных травм он скончался.

Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

Тем временем полицейские обошли соседей башмаковца. Они обратили внимание, что один из них находился в состоянии алкогольного опьянения и, судя по состоянию лица, стал участником драки. Мужчину доставили в отдел, в ходе допроса он дал признательные показания.

Житель поселка Башмаково умер после драки с соседом

Башмаковцу предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, проинформировали в областном управлении СКР. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

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