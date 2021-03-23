Криминал

Иван Белозерцев заявил, что арест стал для него неожиданностью

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заключенный под стражу до 20 мая, заявил, что арест стал для него неожиданностью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичную общественную наблюдательную комиссию.

В настоящее время глава региона находится в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Свою вину Иван Белозерцев по-прежнему не признает.

Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, Иван Белозерцев через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

21 марта в доме и рабочем кабинете губернатора прошли обыски, после которых его задержали и доставили в Москву. 22-го числа Басманный суд избрал ему, а также четверым соучастникам меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Задержание Бориса Шпигеля продлили на день из-за плохого самочувствия, решение по нему должно быть принято 23 марта.

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Источник — ria.ru
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Гость||

Нельзя рисовать себе проценты больше чем у Царя. За то и поплатился

Гость||

Реальный процент был 25-30%, все остальное было нарисовано по примеру Бессоновской избирательной комиссии, что является уголовным преступлением. Не надо Америки, эти псевдопатриоты сами разрушат Россию.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

что арест стал для него неожиданностью.
Блин, он верил, что загодя предупредят?

Гость||

Они просто забывают что они слуги народные

Гость||

Даже жаль этого простака, назначили козлом отпущения.

Гость||

А портреты куда сдавать?

Гость||

Суперлояльность не помогла почему то.

Гость||

Вдоль бордюров ставь.

Гость||

Портреты - в магазин если 14 дней не прошло

Гость||

Правильно не соглашается! Он самый честный.

Я вот не верю, что Иван Александрович такой! Такой единственный коррупционер на всю нашу область.

Гость||

Гость писал(a):

Даже жаль этого простака, назначили козлом отпущения.
Зачем выворачиваете? Хотите мнения людей лояльней Белозерцеву сделать?

Гость||

Гость писал(a):

Даже жаль этого простака, назначили козлом отпущения.

Если бы не кровь на его руках, реально поддержал бы его.

Вспомни как ты людей уничтожал ради своих вонючих дегег.

Гость||

"Обвинение пензенскому губернатору Ивану Белозерцеву и другим фигурантам дела о взяточничестве, как выяснилось, предъявил следователь по особо важным делам ГСУ СКР Андрей Вениаминов, который в последние годы занимался рядом дел о Вениаминов направил в Басманный районный суд Москвы ходатайства об аресте шестерых обвиняемых. будучи кандидатом юридических наук и автором двух книг («Уголовное дело: учебно-практическое пособие по расследованию» и «Особенности использования результатов оперативно-разыскной деятельности в доказывании по уголовным делам»), следователь использовал научный подход. Он заявил, что Белозерцев за десятилетия на госслужбе накопил обширные связи во власти и среди правоохранителей, а значит, может скрыться, давить на свидетелей, скрыть улики или нелегально полученные средства."

Гость||

а серафима крестный ход в поддержку своего спонсора проводить будет?

Гость||

Гость писал(a):

А что молчит Серафим, прораб так старался.
Серафима под следствие!

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

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