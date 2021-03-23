Иван Белозерцев заявил, что арест стал для него неожиданностью

23.03.2021 | 10:24

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, заключенный под стражу до 20 мая, заявил, что арест стал для него неожиданностью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на столичную общественную наблюдательную комиссию.

В настоящее время глава региона находится в изоляторе временного содержания на Петровке, в камере он один. Свою вину Иван Белозерцев по-прежнему не признает.

Ему инкриминируют получение взяток на сумму более 31 млн рублей.

По данным следствия, Иван Белозерцев через посредников получал деньги и ценное имущество от Бориса и Евгении Шпигелей, возглавляющих ГК «БИОТЭК», и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Взятки передавались за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

21 марта в доме и рабочем кабинете губернатора прошли обыски, после которых его задержали и доставили в Москву. 22-го числа Басманный суд избрал ему, а также четверым соучастникам меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Задержание Бориса Шпигеля продлили на день из-за плохого самочувствия, решение по нему должно быть принято 23 марта.