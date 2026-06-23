Сердобчанину, выступившему против мигрантов, запретили писать в Сети

Криминал

Сердобчанину, выступившему против мигрантов, запретили писать в Сети
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Вступил в силу приговор 50-летнему жителю Сердобска, признанному виновным в публичных призывах к экстремизму.

Мужчина разместил в интернете негативные комментарии, касающиеся мигрантов из Средней Азии. Сердобчанин побуждал к насилию над ними.

На суде мужчина полностью признал вину.

Ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Также сердобчанина на 1 год лишили права размещать обращения и иные материалы в интернете.

«Мобильный телефон, принадлежащий осужденному, конфискован и обращен в собственность государства», - сообщили в Сердобском городском суде.

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