Житель Воронежа оказался причастен к краже у пензячки 18 млн рублей

Пензенские полицейские задержали 45-летнего жителя Воронежа, причастного к мошенничеству на миллионы рублей. Жертвой преступления стала 72-летняя пензячка.

Пенсионерке позвонил «сотрудник Росфинмониторинга» и сообщил о том, что ее личные данные скомпрометированы. Теперь пензячке нужно проверить и спасти сбережения, положив их на «безопасный счет».

Аферисты работали с женщиной на протяжении двух месяцев, она разными способами передала им более 18 млн рублей.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские установили личность пособника аферистов, задержали его по месту жительства в Воронеже и доставили в Пензу.

«На допросе фигурант признался, что в последнее время испытывал материальные трудности и, решив подзаработать, нашел вакансию курьера в Сети», - рассказали в региональном УМВД РФ.

Полученные от пензячки деньги мужчина перевел другим участникам преступной группы.

Злоумышленника заключили под стражу, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас полиция устанавливает личности его сообщников.