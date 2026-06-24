Гендиректор охранной организации обманул колледж в Спасске

Суд признал 50-летнего жителя Пензы виновным в мошенничестве. Будучи генеральным директором частной охранной организации, он заключил договоры с руководителем колледжа в Спасске, хотя знал, что выполнить их невозможно.

Фирма действовала как общество с ограниченной ответственностью, а мужчина состоял в нем единственным участником. Квалифицированных сотрудников, обладающих нужным правовым статусом, в штате не было.

Вместо них пензенец поставил работать необученных людей без лицензий. Ничего не подозревающий заказчик добросовестно оплачивал оказываемые услуги в соответствии с договорами.

Из полученных денег гендиректор охранной организации присвоил 4 530 000 рублей и потратил по своему усмотрению.

Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года с таким же испытательным сроком, оштрафовал на 400 000 и взыскал 3 619 054 рубля в порядке возмещения имущественного ущерба.