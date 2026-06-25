Смерть 14-летнего городищенца на охоте: дело передали в суд

Криминал

Смерть 14-летнего городищенца на охоте: дело передали в суд
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В Городищенском районе завершили расследование уголовного дела по факту гибели 14-летнего подростка на охоте. По версии следствия, преступление совершил 56-летний мужчина.

Трагедия произошла 10 апреля этого года. Обвиняемый и мальчик, племянник его знакомого, были рядом в лесу, когда мужчина, нарушив правила безопасного обращения с оружием, начал вставлять дополнительные патроны в патронташ, закрепленный на прикладе ружья, но оно выскользнуло у городищенца из рук.

Мужчина попытался удержать оружие, задел большим пальцем кнопку предохранителя, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил в подростка.

Мальчика сразу же отвезли в больницу, но его жизнь не удалось спасти. Городищенцу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал», - сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Материалы уголовного дела направили на рассмотрение в Городищенский районный суд, рассказали в областной прокуратуре.

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