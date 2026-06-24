Жителя Пензы насмерть придавило спиленным деревом

Криминал

Жителя Пензы насмерть придавило спиленным деревом
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44-летний житель Пензы погиб на дачном участке в Пензенском районе. На него упало дерево.

Трагедия случилась 13 июня на территории садоводческого товарищества. Двое мужчин спиливали деревья. Один из них - 32-летний - не убедился, что его напарник находится на безопасном расстоянии, и начал работать пилой. В результате ствол упал на мужчину.

«Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений», - сообщили в областном управлении СКР.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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