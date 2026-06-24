Жителя Пензы насмерть придавило спиленным деревом

44-летний житель Пензы погиб на дачном участке в Пензенском районе. На него упало дерево.
Трагедия случилась 13 июня на территории садоводческого товарищества. Двое мужчин спиливали деревья. Один из них - 32-летний - не убедился, что его напарник находится на безопасном расстоянии, и начал работать пилой. В результате ствол упал на мужчину.
«Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений», - сообщили в областном управлении СКР.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.