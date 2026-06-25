Пензенца осудили за помощь мошенникам в обмане пенсионерок

18-летнему пензенцу вынесли приговор за мошенничество. Он стал соучастником схемы, от которой пострадали 2 женщины 69 и 75 лет.

В декабре 2025 года, будучи еще несовершеннолетним, юноша согласился на нелегальный заработок. Такое предложение поступило ему в переписке в мессенджере. Мошенники задействовали пензенца в качестве посредника в банковских переводах.

Первой жертвой стала жительница Каменского района. Аферисты, применив схему «родственник - виновник ДТП», убедили пенсионерку, что решить проблему можно деньгами. «Посылку» забрал таксист, ничего не знавший о махинации, и отдал молодому человеку.

В пакете обнаружилось 160 000 рублей. Пензенец перевел их на расчетные счета третьих лиц, взяв себе 5 000 как вознаграждение.

Через несколько дней аферисты таким же образом обманули жительницу Белинского района, выманив у нее 310 000 рублей. «Премией» за соучастие стали 10 000.

«В ходе следствия фигурантом уголовного дела потерпевшим в полном объеме возмещен причиненный имущественный ущерб на общую сумму 470 000 рублей», - сообщили в областном СУ СКР.

Суд назначил пензенцу наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.