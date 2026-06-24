Житель Пензенской области отправлял деньги террористам

Центральный окружной военный суд признал 39-летнего жителя Пензенской области виновным в содействии террористической деятельности.

Как установило следствие, разделяющий антироссийские настроения мужчина не раз переводил деньги проукраинской организации. При этом он знал, что движение признано террористическим.

«Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима», - сообщили в пресс-службе УФСБ по Пензенской области.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее Центральный окружной военный суд признал 50-летнего жителя Пензы виновным в финансировании терроризма. По приговору суда горожанин проведет 2 года в тюрьме, в условиях максимальной изоляции, и 6 лет - в исправительной колонии строгого режима (общий срок - 8 лет).