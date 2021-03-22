«Коммерсантъ»: Белозерцева могут обвинить и в других преступлениях

22.03.2021 | 07:32

Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взяток, проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

«С момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд руб. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах», - пояснил источник «Коммерсанта».

Отмечается, что самые серьезные нарушения - более чем на 1,5 млрд руб. - были обнаружены при реализации федеральных целевых программ.

«Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах - 69 млн руб. на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными. Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн руб. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», - добавил собеседник «Коммерсанта».

По его мнению, эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий, злоупотребления ими или халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.