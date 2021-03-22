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Криминал

«Коммерсантъ»: Белозерцева могут обвинить и в других преступлениях

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Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, задержанного по подозрению в получении взяток, проверяют на причастность к служебным злоупотреблениям и растратам, из-за которых регион мог потерять около 3 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на информированный источник.

«С момента, когда Белозерцев стал губернатором, Счетная палата нашла множественные злоупотребления в госучреждениях и ведомствах Пензенской области на 2,9 млрд руб. В муниципальных образованиях региона выявлено около 400 нарушений в более чем ста организациях и ведомствах», - пояснил источник «Коммерсанта».

Отмечается, что самые серьезные нарушения - более чем на 1,5 млрд руб. - были обнаружены при реализации федеральных целевых программ.

«Так, фонд капремонта уличен в излишних тратах - 69 млн руб. на ремонт исправных лифтов, которые не были признаны аварийными. Кроме того, в 2017-м в департаменте ЖКХ выявлены незаконные изменения условий контрактов на ремонт дорог. За счет этого произошло завышение расходов почти на 25 млн руб. Регулярно допускались нарушения и на всех стадиях госзакупок, начиная с их планирования», - добавил собеседник «Коммерсанта».

По его мнению, эти и другие факты могут стать основанием для того, чтобы в деле появились эпизоды превышения должностных полномочий, злоупотребления ими или халатности (ст. 286, 285 или 293 УК РФ).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев через посредников получил деньги и ценное имущество (сумма превысила 31 млн руб.) от бывшего сенатора, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Как сообщает Lenta.ru, Белозерцеву были переданы наручные часы Breguet за 5,75 млн руб., автомобиль Mercedes-Benz V250D и 20 млн руб. наличными.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

По сообщениям СМИ, в настоящее время Белозерцев находится в Москве, в изоляторе временного содержания на Петровке. Ожидается, что в понедельник, 22 марта, в Басманном районном суде ему изберут меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте.

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Гость||

Витьку, Витьку хитроглазого нужно зацепить

Гость||

А мы думаем куда наши деньги идут... Платим кап ремонт а ничего не делается. Вот вам и единая россия

Гость||

Но ведь об этом знали и писали даже простые пензенцы! Даже здесь в комментариях! А теперь это типа «обнаружено»!

Гость||

Запасаемся попкорном, ждем второй сезон высокорейтингового сериала "Бедный Ваня"

Гость||

Представляете сколько "доля" за 18 лет нарубил

Гость||

Вот и большой вопрос куда надзирала Прокуратура, и куда смотрел главный Фед инспектор Каденков.

Гость||

Иван дурак)

Гость||

Почему только его воровали и воруют всё правительство главврачи чиновники

Гость||

Бордюры хоть на память останутся,интересно что врио губернатора нам преподнесет,Вася Фоки строил Ваня бордюры,может новый цирк достроит

Гость||

Я работала в больнице, положено были выплаты за ковид. Но рубля никто не заплатил. Хапуги всех их туда!

Гость||

Цирк уже давно стоит на главной площади ленина и на Кирова а там циркачи и клоуны

Гость||

Главврача скорой туда же все ковидные разворовал!!!!все знают и молчат

Гость||

До 15 лет Ивану грозит, даже если 10 лет дадут он уже может не выйти на свободу пристанет перед судом Божьим кто не понял помрёт. Возраст господа!

Именно поэтому он пойдёт на сделку со следствием до 5 лет могут дать. Именно поэтому начнёт сдавать всех в правительстве с кем бюджет осваивал. Ивану терять уже нечего. Ждёмс новые громкие для Пензы аресты!

Гость||

вор и жулик богател на здоровье бедных людей, таким нет места в области.

Гость||

Гость писал(a):

|22.03.2021 07:44|

Представляете сколько "доля" за 18 лет нарубил

Гость писал(a):
|22.03.2021 07:44|

Представляете сколько "доля" за 18 лет нарубил

Не переводите стрелки. Ворюгу Белозерцева надо не меньше, чем на 15 лет на нарыю Интересно, сколько денег обнаружили у талантливых вороватых детей? Сколько на счетах? Есть ли офшоры???

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Имя: Гость
Комментарий:

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