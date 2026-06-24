В Пачелмском районе подросток передал аферистам 11 млн рублей

В полицию Пачелмского района обратился 49-летний мужчина и рассказал, что его 17-летний сын передал мошенникам семейные сбережения.

Юноше позвонил незнакомец, представился сотрудником силового ведомства и заявил: у него есть информация о том, что подросток нарушает закон - поддерживает экстремистские взгляды, хранит дома запрещенную литературу.

«Правоохранитель» сообщил, что у юноши есть возможность избежать уголовной ответственности. Для этого нужно сотрудничать: созвониться по видеосвязи и показать жилье, чтобы найти сбережения родителей, а затем положить их на «безопасный счет».

Испуганный подросток подчинился, показал аферисту гостиную, где за шкафом нашел пакет с деньгами. Звонивший на прощание сказал, что за средствами приедет его «коллега». Ему юноша и передал 11 млн рублей, лежавшие в пакете.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.