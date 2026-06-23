Продавшему аккаунты на «Госуслугах» жителю региона ужесточили наказание

24-летнего жителя Каменского района признали виновным в распространении персональных данных.

В июне 2025 года мужчина нашел в одном из мессенджеров информацию о незаконном заработке в Сети: требовалось собирать, хранить и использовать данные граждан. Киберпреступник изучил методику такой деятельности.

В группе с ограниченным доступом он обнаружил файл с персональными сведениями 3 человек (серия и номер паспорта, дата рождения, номера телефонов, подключенные к личному кабинету на «Госуслугах»). Мужчина купил документ и скачал его.

Позже он восстановил доступ к «Госуслугам» для этих учетных записей, заблокировав его для законных владельцев, а потом продал информацию неизвестным за 1 516 рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде 2 с половиной лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

«Мобильный телефон, использовавшийся осужденным для совершения преступления, конфискован в собственность государства», - рассказали в областной прокуратуре.

Судебная коллегия по уголовным делам ужесточила приговор: к назначенному наказанию добавили штраф в размере 100 000 рублей, сообщили в Пензенском областном суде.