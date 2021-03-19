Криминал

Укравший у медиков бензин лопатинец отделался условным сроком

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33-летний житель Лопатинского района осужден за кражу бензина у медицинского учреждения.

Мужчина трудился на подстанции скорой помощи в селе Лопатино, совмещая работу водителя, механика и диспетчера. В его распоряжении были пять топливных карт, по которым он заправлял спецтранспорт бензином марки АИ-92.

Сельчанин воспользовался идущей в руки возможностью пополнить кошелек. С 1 апреля по 31 декабря 2019 года он похитил с топливных карт почти 8 000 литров бензина, а чтобы скрыть следы, оформил подложные путевые листы, списав горючее на неработающий автомобиль скорой помощи.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Гражданский иск о возмещении ущерба в сумме 275 816 рублей удовлетворен. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

Каждый ворует,кто где может.Может пора с детства учить ,что чужое,будь то государственное,частное брать нехорошо,руки отсохнут и здоровье уйдёт.В детстве бабка говорила,украдешь,что нибудь из садика,полоду руки на порог и отрублю топором,вот урок на всю жизнь.А сейчас с детишками сюсюкаються,вот они и начинают из садика игрушки,в школе с магазинов пепси да адреналин,а как вырастут с работы все что плохо лежит или на сколько мат.отвественность

Гость||

Гость писал(a):

Может пора с детства учить ,что чужое,будь то государственное,частное брать нехорошо,руки отсохнут и здоровье уйдёт.
плохо коасть миллиона а гвоздь украденный не в счет

Гость||

8 тонн горючки на 1 автомобиль за 9 месяцев...

Автомобиль - вертолёт?

Гость||

34,40 за литр - халява

по 1000₽ в день, включая выходные...

Имя: Гость
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