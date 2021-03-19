Укравший у медиков бензин лопатинец отделался условным сроком

19.03.2021 | 13:15

33-летний житель Лопатинского района осужден за кражу бензина у медицинского учреждения.

Мужчина трудился на подстанции скорой помощи в селе Лопатино, совмещая работу водителя, механика и диспетчера. В его распоряжении были пять топливных карт, по которым он заправлял спецтранспорт бензином марки АИ-92.

Сельчанин воспользовался идущей в руки возможностью пополнить кошелек. С 1 апреля по 31 декабря 2019 года он похитил с топливных карт почти 8 000 литров бензина, а чтобы скрыть следы, оформил подложные путевые листы, списав горючее на неработающий автомобиль скорой помощи.

«Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Гражданский иск о возмещении ущерба в сумме 275 816 рублей удовлетворен. Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.