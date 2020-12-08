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Криминал

В селе Загоскино агрессор разбил голову парню своей бывшей подруги

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27-летний житель Пензенской области отправится в места лишения свободы. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Мужчина уже был судим в Московской области за причинение тяжких телесных повреждений. Отбыв наказание, он поселился в Мокшанском районе, а через некоторое время отправился на заработки в Пензенский.

В селе Загоскино гражданин познакомился с молодой женщиной и поселился у нее, но ненадолго - вскоре он покинул ее дом. А к хозяйке пришел жить ее прежний друг, 20-летний молодой человек.

6 июня злоумышленник приезжий проходил мимо дома своей бывшей сожительницы, увидел ее парня и попросил сигарету. Однако услышал в ответ слова, показавшиеся ему оскорбительными. Недолго думая, он схватил с земли тяжелую длинную палку и с такой силой ударил обидчика по голове, что нанес ему открытую черепно-мозговую травму и причинил ушиб мозга.

Суд приговорил агрессора к 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. Кроме того, удовлетворен иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 100 тысяч рублей. Также с осужденного будет взыскано более 33,2 тысячи рублей, затраченных на лечение пострадавшего молодого человека.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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