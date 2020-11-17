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Криминал

Запуганный житель Пачелмы помог приятелю вынести труп из дома

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Двое приятелей поругались, третий вмешался и теперь ответит за это перед законом. Дело было за распитием спиртных напитков, поэтому сразу же обернулось дракой, а завершилось убийством.

«Я даже не понял, из-за чего они скандалили. Я ударил его кулаком в лицо, он упал», - рассказал обвиняемый.

«В ходе допроса злоумышленник пояснил, что сначала ударил гостя рукой по лицу, от чего тот упал, после этого схватил со стола кухонный нож и нанес ему не менее одного удара в область грудной клетки. Осознав, что мужчина скончался, обвиняемый погрузил его тело на велосипед и отвез на окраину Пачелмы», - сообщила старший следователь-криминалист отдела СУ СК РФ по области Татьяна Иванова.

«Злоумышленник пригрозил хозяину дома: если тот расскажет о случившемся, его постигнет та же участь. Под угрозой расправы хозяин дома помог злоумышленнику вынести труп из дома», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

О пропаже человека сообщила сожительница погибшего. Изначально розыск результатов не дал, но помогла видеозапись тех самых посиделок.

«Оперативники получили информацию, что имеется видеозапись, на которой запечатлены трое мужчин, один из которых - разыскиваемый. На данном видео они распивали спиртные напитки.

Полицейские установили автора видеозаписи. Им оказался местный житель 1985 года рождения», - отметила Ольга Евдокимова.

Ранее злоумышленник уже был судим. Ему предъявлено обвинение в убийстве. Теперь он находится под стражей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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