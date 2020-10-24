Два молодых пензенца признались в краже крышек канализационных люков

24.10.2020 | 11:44

В Пензе три канализационных люка, расположенные в частном секторе Терновки (в 3-м Волжском и 1-м Мебельном проездах), остались без крышек. Ориентировочная стоимость похищенного составила более 14 тысяч рублей.

Об этом в полицию заявил руководитель организации, в ведении которой находятся колодцы.

Место кражи осмотрела следственно-оперативная группа. Полицейские быстро установили подозреваемых - ими оказались два местных жителя, 17 и 20 лет. Парни признались, что сдали крышки в пункт приема лома черного металла, а вырученные деньги потратили.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Кражи металлических крышек с колодцев стали настоящим бедствием и для коммунальщиков, и для жителей, которые рискуют получить травму, провалившись в открытый люк.

Так, в декабре полиция задержала трех пензенцев в возрасте от 23 до 36 лет. Они признались в краже крышек с люков на улицах Замойского и Кирова. А житель Шемышейки украл целых 64 крышки, прежде чем его личность установили правоохранители.

Проблема неоднократно обсуждалась на уровне местных властей. Так, в Пензе были попытки определить, где принимают металл, закрывая глаза на явно нелегальное происхождение крышек и решеток ливневки. Однако успехом они не увенчались.

Год назад, в октябре 2019-го, глава Пензы Владимир Мутовкин поделился креативной идеей. По его словам, во многих городах ливневки закрываются на замки, а колодезные крышки имеют проушины наподобие тех, что на танковых люках. Но такая практика в областном центре пока не внедрена.