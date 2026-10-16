Суд вынес приговор женщине, устроившей кровавую резню в Кондоле

Криминал

Суд вынес приговор женщине, устроившей кровавую резню в Кондоле
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43-летнюю жительницу Кондоля отправили в колонию за убийство 63-летнего коллеги-мужчины и покушение на убийство 54-летней коллеги-женщины.

Кровавая драма разыгралась 20 января. Все трое временно проживали в одном доме в Кондоле.

Женщина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, внезапно начала принимать мужчину за своего знакомого, которому от нее нужны деньги. Она схватила нож и ударила коллегу 9 раз в область туловища и конечностей. Через непродолжительное время от полученных ран он скончался.

Свидетелем происходившего стала другая женщина, которая находилась в доме. Она хотела помешать нетрезвой коллеге, и та решила убить и ее, 6 раз ударив ножом. Потерпевшая сопротивлялась и сумела убежать. Ей вовремя оказали помощь в медучреждении.

Подсудимая признала вину частично. Ее приговорили к 11 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком 1 год, сообщили в Пензенском районном суде.

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