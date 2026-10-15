У пензенца, купившего банковскую карту, конфискуют 1,4 млн рублей

27-летнего жителя Пензы осудили за покупку карты и незаконные банковские операции.

В начале 2025 года молодой мужчина нашел способ заработка: на его счет перечисляли суммы, он обменивал их на криптовалюту и отправлял заказчику, получая процент за переводы.

Из-за того, что банк постоянно блокировал счет (слишком большое число операций), пензенец нашел другой выход - купил карту у третьего лица. Мужчина разместил ее данные на площадке фондовой биржи в интернете и за 4 дня снял 1 460 500 рублей, поступивших от неизвестных.

Пензенец полностью признал свою вину. Ему назначили условную меру наказания - 3 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

«Судебная коллегия по уголовным делам, проверяя законность приговора, сочла наказание обоснованным, вместе с тем было вынесено решение о конфискации 1 460 500 рублей, полученных в результате совершения преступления», - сообщили в Пензенском областном суде.

Сумму уже конфисковали, добавили в прокуратуре региона.