У пензячки изъяли сигареты на 2 млн рублей

В Пензенской области 53-летнюю женщину подозревают в незаконном обороте контрафактных сигарет.

По делу установлено, что она организовала канал доставки в Сурский край крупной партии немаркированной табачной продукции.

У пензячки изъяли свыше 15,5 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 2 000 000 рублей, сообщили в региональном УФСБ России.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности соучастников женщины и дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.

Ранее в Пензе закрыли нелегальный табачный бизнес 55-летней горожанки. Товар, закупленный у третьих лиц, она продавала за наличные в своих продуктовых точках из-под прилавка. Основную часть контрафакта горожанка хранила у сестры в гараже.