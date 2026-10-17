У пензячки изъяли сигареты на 2 млн рублей

Криминал

У пензячки изъяли сигареты на 2 млн рублей
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В Пензенской области 53-летнюю женщину подозревают в незаконном обороте контрафактных сигарет.

У пензячки изъяли сигареты на 2 млн рублей

По делу установлено, что она организовала канал доставки в Сурский край крупной партии немаркированной табачной продукции.

У пензячки изъяли свыше 15,5 тысячи пачек контрафактных сигарет на сумму более 2 000 000 рублей, сообщили в региональном УФСБ России.

У пензячки изъяли сигареты на 2 млн рублей

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются личности соучастников женщины и дополнительные эпизоды ее преступной деятельности.

Ранее в Пензе закрыли нелегальный табачный бизнес 55-летней горожанки. Товар, закупленный у третьих лиц, она продавала за наличные в своих продуктовых точках из-под прилавка. Основную часть контрафакта горожанка хранила у сестры в гараже.

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