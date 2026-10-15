В Пензенской области мигрант солгал о владении русским языком

Криминал

В Пензенской области мигрант солгал о владении русским языком
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В Пензенской области 31-летний уроженец Узбекистана пошел на подлог, чтобы устроиться на работу.

Обман раскрыли в паспортно-визовом центре регионального УМВД России. Мигрант предъявил сертификат о владении русским языком и знании истории, а также основ законодательства страны, оказавшийся подделкой.

Злоумышленник во всем сознался и рассказал, что приехал в Россию около 5 месяцев назад, пытался сдать экзамен по русскому, но безуспешно. Тогда он решил заказать сертификат в интернете за 20 000 рублей.

В Пензенской области мигрант солгал о владении русским языком

Мигранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, сообщили в региональном УМВД РФ.

Ранее в полиции подвели итоги второго этапа профилактических рейдов «Нелегал-2026». Правоохранители выявили массовые нарушения мигрантами сроков прохождения медицинских осмотров.

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