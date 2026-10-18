Тамалинского подростка подозревают в краже ноутбуков из класса

Криминал

Тамалинского подростка подозревают в краже ноутбуков из класса
Печать
Max

14-летнего школьника из Тамалинского района подозревают в краже 2 ноутбуков из компьютерного класса. Заявление в полицию подала директор учебного заведения.

Общий ущерб составил около 70 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность ученика. Подросток уже дал признательные показания.

По его словам, во время перемены он зашел в пустующий класс. Воспользовавшись ситуацией, школьник унес ноутбуки в рюкзаке, чтобы потом установить на них игры, сообщили в областном УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание от штрафа в пределах 80 000 рублей до лишения свободы на 2 года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
школа кража полиция
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!