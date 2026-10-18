Тамалинского подростка подозревают в краже ноутбуков из класса

14-летнего школьника из Тамалинского района подозревают в краже 2 ноутбуков из компьютерного класса. Заявление в полицию подала директор учебного заведения.

Общий ущерб составил около 70 000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность ученика. Подросток уже дал признательные показания.

По его словам, во время перемены он зашел в пустующий класс. Воспользовавшись ситуацией, школьник унес ноутбуки в рюкзаке, чтобы потом установить на них игры, сообщили в областном УМВД.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание от штрафа в пределах 80 000 рублей до лишения свободы на 2 года.