В Мокшанском районе во время застолья произошло убийство

36-летнюю женщину из Мокшанского района обвиняют в убийстве 47-летнего сожителя. Преступление было совершено 11 октября в селе Елизаветино.

По данным следствия, пара вместе с родственниками распивала спиртное.

Во время застолья сожители начали ругаться и оскорблять друг друга. Разозленная женщина попыталась выгнать обидчика из дома, но не смогла и схватилась за нож, который вонзила в боковую поверхность грудной клетки мужчины.

После этого сельчанка сама вызвала скорую помощь, однако пострадавший скончался до приезда медиков.

По их сигналу на место прибыли полицейские. Поначалу злоумышленница хотела скрыть правду, заявив, что знакомый пришел к ней уже с ножевым ранением. Но в процессе опроса родственников выяснилось, что женщина дала ложные показания, пояснили в региональном УМВД РФ.

Сельчанке предъявили обвинение в убийстве. На время следствия ее заключили под стражу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления, закрепляется доказательственная база, назначен ряд судебных экспертиз, уточнили в областном СУ СКР.