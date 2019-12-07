07.12.2019 | 15:13

На улице Замойского в Пензе с двух канализационных люков исчезли крышки. Один из колодцев находится на проезжей части, а другой - во дворе жилого дома. Об этом в полицию сообщил сотрудник коммунальной организации.

Полицейские провели оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемых в краже крышек. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 23 до 36 лет, двое из них уже были судимы.

Мужчины признались в хищении. По их словам, крышки они сдали в пункт приема металлолома, а вырученные деньги поделили между собой.

Аналогичное преступление они совершили на улице Кирова.

«По фактам краж возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. С подозреваемых взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Кроме того, установлена причастность данных граждан к аналогичным кражам в других районах Пензы», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.