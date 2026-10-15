Зареченца подозревают в распространении порнографии

32-летний житель Заречного попался на рассылке порноматериалов в социальной сети.

Согласно материалам дела, в декабре 2025 года находившийся дома горожанин переписывался со своим знакомым в интернете и отправил ему порнографические снимки.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«Теперь зареченцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до шести лет», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью МО МВД России по ЗАТО Сергея Яшкина.

В похожем преступлении подозревают 40-летнего жителя Пензы. Он рассылал порнографические материалы по электронной почте.