Осудили жительницу Наровчатского района, подделавшую паспорт дочери

Криминал

Осудили жительницу Наровчатского района, подделавшую паспорт дочери
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47-летняя жительница Наровчатского района оказалась на скамье подсудимых за подделку паспорта дочери. На подлог женщина пошла ради того, чтобы девушка получила диплом.

Она лезвием вырезала страницы № 5 и 6 из паспорта дочери, где были сведения о прописке, и вместо них вклеила аналогичные листы из документа родственника.

После этого сельчанка взяла черную ручку и проставила дату регистрации.

Подложные сведения о прописке использовались для получения девушкой диплома об образовании.

Подделку выявили в МФЦ, куда дочь обратилась с заявлением о смене фамилии после регистрации брака.

Женщина признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы, сообщили в Наровчатском районном суде.

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