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Криминал | Житель Шемышейки сознался в похищении 64 крышек с колодцев

14.12.2019|18:07
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Тяжела ноша, но свободный доступ к ней некоторым покоя не дает. Очередную кражу коммунального имущества зарегистрировали сотрудники правоохранительных органов.

«В полицию Шемышейского района обратился с заявлением о краже представитель администрации районного центра. Он сообщил, что на территории жилого комплекса, который располагается на окраине поселка Шемышейка, неизвестные лица похитили 64 чугунные крышки водопроводных колодцев с кольцами», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Подозреваемого в краже установили и задержали. Им оказался 24-летний местный житель. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В совершении преступления молодой человек сознался.

«Он пояснил, что в ночное время приезжал на территорию жилого комплекса, зная о том, что к участкам под строительство жилых домов подведены коммуникации, однако из-за удаленности жилых строений и автомобильных дорог его действия останутся незамеченными», - пояснила Ольга Евдокимова.

Украденные крышки злоумышленник разбивал кувалдой, а потом сдавал в пункты приема металлолома. Теперь задержанный находится под стражей.

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Гость|14.12.2019 18:44|

Если не закрывают пункты приёма,то это кому-то выгодно.

Имя: Гость
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