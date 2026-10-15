Осудили пензенца, по чьей вине умер мужчина на улице Луначарского

В Пензе вынесли приговор 57-летнему жителю улицы Луначарского, который уличил соседа-ровесника в краже и избил монтировкой. От полученных травм потерпевший скончался.

Это случилось вечером 22 июля. Осужденный и его сожительница в своей квартире распивали спиртное с мужчиной из соседнего подъезда. Когда гость ушел, хозяин обнаружил пропажу своего сотового телефона.

«Взяв монтировку, фигурант догнал мужчину в подъезде и нанес ею, а также руками и ногами несколько ударов по голове и телу потерпевшего. Фигурант забрал у соседа свой телефон и вернулся в свою квартиру», - рассказали в областном управлении СКР.

Потерпевший пошел домой и там скончался от полученной травмы головы. Его тело нашли через 2 дня.

Предполагаемого преступника задержали, он признал вину. «Точно не знаю, куда его бил, хаотичные удары были. Он сказал «не бей меня», отдал мне телефон и сказал, что сейчас вызовет полицию. После этого я пошел вниз, а он пошел наверх», - пояснил пензенец.

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина содержался под стражей. Его приговорили к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.