Кузнечанин отомстил жене, разбив ее автомобиль

Процесс развода может привести 36-летнего жителя Кузнецка на скамью подсудимых. Мужчину подозревают в повреждении имущества супруги.

Женщина обнаружила, что у ее автомобиля Ford разбиты два стекла. Ущерб составил около 143 000 рублей.

Полицейские установили, что машину разбил муж женщины, с которым она разводится. Кузнечанин не стал отрицать свою вину и рассказал, что совершил преступление после ссоры с супругой.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мужчина может лишиться свободы на срок до 2 лет, сообщили в УМВД РФ по Пензенской области.

Похожий случай произошел в Сердобском районе. 62-летняя женщина обнаружила, что кто-то стрелял в ее автомобиль Audi Q7. Выяснилось, что к этому причастен 41-летний знакомый владелицы, который долгое время враждовал с ее супругом.