22.10.2019 | 11:07

Во вторник, 22 октября, на совещании в администрации Пензы при обсуждении ремонта городских дорог подняли тему краж колодезных крышек и решеток с ливневой канализации.

Открытые колодцы представляют угрозу жизни и здоровью людей и могут стать причиной несчастного случая.

Глава города Владимир Мутовкин поделился креативной идеей. По его словам, во многих городах ливневки закрываются на замки, а колодезные крышки имеют проушины наподобие танковых люков.

«Владимир Мутовкин предложил перенять подобную практику, внедрив ее в Пензе», - сообщили в пресс-службе городской думы.