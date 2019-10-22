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Общество | В Пензе предложили необычный способ борьбы с кражами колодезных крышек

22.10.2019|11:07
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Во вторник, 22 октября, на совещании в администрации Пензы при обсуждении ремонта городских дорог подняли тему краж колодезных крышек и решеток с ливневой канализации.

Открытые колодцы представляют угрозу жизни и здоровью людей и могут стать причиной несчастного случая.

Глава города Владимир Мутовкин поделился креативной идеей. По его словам, во многих городах ливневки закрываются на замки, а колодезные крышки имеют проушины наподобие танковых люков.

«Владимир Мутовкин предложил перенять подобную практику, внедрив ее в Пензе», - сообщили в пресс-службе городской думы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.10.2019 11:25|

промоем несколько миллиардов на замене люков!

Гость|22.10.2019 11:29|

А наши доблестные "космонавты" и иже с ними как раньше простые милиционеры места скупки этих люков установить то уже ну никак не могут? Посмотрите мои справки на имя Бочкарёва, за 2007-2008 годы, раньше эта работа была поставлена на учёт именно лично им и результата был. А теперь только думаем не как поймать, а как присечь? Этим все сказано.

Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 11:32|

Гость писал(a):

промоем несколько миллиардов на замене люков!
Замок на проушину нужен в ушах приёмщиков утиля. Просто регулярно проверять качество металлолома в их будочках. Но как видно, для власти такое слабо.

Гость|22.10.2019 11:34|

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):

Просто регулярно проверять качество металлолома в их
Гость писал(a):
простые милиционеры места скупки этих люков
Ну расколют воры эти хрупкие чугунные крышки в мелкие кусочки перед сдачей. Дальше что?

Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 11:37|

У Чехова пусть учатся. Рассказ "Злоумышленник". Привлекли дебила и наказали.

Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 11:39|

Гость писал(a):

Дмитрий Н. Мотовилов писал(a):
Просто регулярно проверять качество металлолома в их
Гость писал(a):
простые милиционеры места скупки этих люков
Ну расколют воры эти хрупкие чугунные крышки в мелкие кусочки перед сдачей. Дальше что?
Дальше судебная экспертиза и ужесточение вины

Дмитрий Н. Мотовилов|22.10.2019 11:42|

За каждую пропавшую крышку - поголовный шмон на всех пунктах. Тут и отбитый кусочек не грех будет подкинуть. Бумерангом по медному лбу сборщика.

Гость|22.10.2019 11:44|

Будет также как с остановочными павильонами - заменят, относительно надежную конструкцию, на металлопрофиль?

Гость|22.10.2019 11:52|

penzainform.ru писал(a):

тему краж колодезных крышек и решеток с ливневой канализации.
А проблема решается оооочень просто - дайте людям работу, бесплатное образование и медицину и сеее! Вернее ВЕРНИТЕ!!!!!

Гость|22.10.2019 11:53|

Мутовкин решил замочно-скобяное производство открыть? Имени себя,любимого? Молодец! Креативно, однако!

Гость|22.10.2019 11:54|

Гость писал(a):

А проблема решается оооочень просто - дайте людям работу, бесплатное образование и медицину и сеее
Ага. А главное, снизьте цену на металлы раз в 10.

Идиот.

Гость|22.10.2019 11:59|

Гость писал(a):

Мутовкин решил замочно-скобяное производство открыть?
ну тема бордюров и плитки занята, надо новое направление городских затрат искать!

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