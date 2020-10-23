Пензенцев просят помочь в розыске подозреваемой в краже женщины

23.10.2020 | 18:44

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, подозреваемую в совершении преступления. На вид ей 40-45 лет, волосы темные, средней длины. Установлено, что она может быть причастна к краже.

«В полицию обратилась 28-летняя жительница Первомайского района города Пензы. Девушка сообщила, что неизвестное лицо из детской коляски похитило паспорт и банковскую карту на имя заявительницы», - пояснил заместитель начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Впоследствии в одном из торговых центров Первомайского района Пензы этой картой были оплачены покупки на сумму более 1 500 рублей.

«Уважаемые жители города Пензы и Пензенской области! Если у вас есть информация о месте нахождения данной женщины, убедительная просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 599-702, 02», - отметил Александр Якушкин.