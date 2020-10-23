Сетевое издание|18+|Пятница|23 окт 2020|19:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+11oC
+12oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенцев просят помочь в розыске подозреваемой в краже женщины

Печать

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, подозреваемую в совершении преступления. На вид ей 40-45 лет, волосы темные, средней длины. Установлено, что она может быть причастна к краже.

«В полицию обратилась 28-летняя жительница Первомайского района города Пензы. Девушка сообщила, что неизвестное лицо из детской коляски похитило паспорт и банковскую карту на имя заявительницы», - пояснил заместитель начальника отдела ОП № 5 УМВД России по г. Пензе Александр Якушкин.

Впоследствии в одном из торговых центров Первомайского района Пензы этой картой были оплачены покупки на сумму более 1 500 рублей.

«Уважаемые жители города Пензы и Пензенской области! Если у вас есть информация о месте нахождения данной женщины, убедительная просьба сообщить об этом в полицию по телефонам: 599-702, 02», - отметил Александр Якушкин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

отключение ПИН-кода банковской карты - признак идиотизма владельца

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте