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Криминал

У ехавшего в Пензу камерунца украли часы стоимостью миллион

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Уроженец Республики Камерун едва не лишился ценностей на сумму свыше 1 млн рублей по дороге в Пензу.

На автовокзале в городском округе Котельники Московской области 25-летний студент забыл свой багаж. Когда он спохватился, чемоданов уже не было.

На видео, размещенном на сайте mvdmedia.ru, чернокожий молодой человек рассказывает о том, что с ним произошло.

«Я студент, прибыл из Камеруна, чтобы здесь учиться. Я был вместе с сокурсниками, мы купили билеты в город Пензу, чтобы проходить там стажировку. Но когда мы купили билеты на автобус, то вспомнили, что мои два чемодана забыли. Когда мы вернулись в город Котельники, поняли, что эти два чемодана украли. В чемоданах были дорогие часы моего брата, военная одежда и другие вещи», - сообщил забывчивый студент, добавив, что часы стоят порядка миллиона рублей.

Лишившийся имущества африканец обратился в полицию. В течение суток стражи порядка по камерам видеонаблюдении установили и задержали двух злоумышленников. Ими оказались 39-летний уроженец Самарской области и 46-летний житель Подмосковья.

Самарец признался, что «был выпимши» и предложил приятелю украсть чемоданы, которые, как они убедились, никто не забирает. Подельник, по его признанию, решил пойти на преступление «ради интереса, из любопытства».

«В ходе осмотра места происшествия в помещении автовокзала полицейским было обнаружено и изъято ранее похищенное имущество, которое возвращено потерпевшему. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе МВД России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото mvdmedia.ru
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Гость||

пить надо меньше

Гость||

Военные шмотки? Наёмник? Откуда деньги такие.. Задержать и запытать. А то ишь ты, студент он с камерунов, ага, знаем таких

Гость||

Импортный курсант артухи походу, сын состоятельных родителей.

Гость||

А как же карантин? Справки привез?

Гость||

зачем камерунцу в пензе часы за лям? без них никак?

Гость||

Гость писал(a):

Импортный курсант артухи походу, сын состоятельных родителей.
Дороже если настоящие. Часы richard mille rm 11-003 .Бренд швейцарских часов класса "люкс".Мужские часы RM 11-03 от Richard Mille. Корпус часов изготовлен из керамики. Размер корпуса 49,94x44,5 мм. Толщина корпуса 16,15 мм. Часы с механическим калибром с автоподзаводом. Часы с водонепроницаемостью 50 м. Прозрачная задняя крышка. Каучуковый ремешок с простой золотой застежкой.Цена рекомендованная производителем Retail price: $132 000. Этот студент-курсант скорее отпрыск какой нибудь их королевской семьи ,что для артухи совсем не редкость.

Гость||

Такой молодой и такой забывчивый!Как можно забыть чемоданы?Слава Богу,что все нашлось и преступников задержали!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

чернокожий молодой человек рассказывает о том, что с ним произошло.
А при чем здесь цвет кожи?

Гость||

даже у комерунца котлы за лям.

Гость||

Русские майданщики крутанули эфиопа. Делиться надо!

Имя: Гость
Комментарий:

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