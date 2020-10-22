У ехавшего в Пензу камерунца украли часы стоимостью миллион

22.10.2020 | 11:15

Уроженец Республики Камерун едва не лишился ценностей на сумму свыше 1 млн рублей по дороге в Пензу.

На автовокзале в городском округе Котельники Московской области 25-летний студент забыл свой багаж. Когда он спохватился, чемоданов уже не было.

На видео, размещенном на сайте mvdmedia.ru, чернокожий молодой человек рассказывает о том, что с ним произошло.

«Я студент, прибыл из Камеруна, чтобы здесь учиться. Я был вместе с сокурсниками, мы купили билеты в город Пензу, чтобы проходить там стажировку. Но когда мы купили билеты на автобус, то вспомнили, что мои два чемодана забыли. Когда мы вернулись в город Котельники, поняли, что эти два чемодана украли. В чемоданах были дорогие часы моего брата, военная одежда и другие вещи», - сообщил забывчивый студент, добавив, что часы стоят порядка миллиона рублей.

Лишившийся имущества африканец обратился в полицию. В течение суток стражи порядка по камерам видеонаблюдении установили и задержали двух злоумышленников. Ими оказались 39-летний уроженец Самарской области и 46-летний житель Подмосковья.

Самарец признался, что «был выпимши» и предложил приятелю украсть чемоданы, которые, как они убедились, никто не забирает. Подельник, по его признанию, решил пойти на преступление «ради интереса, из любопытства».

«В ходе осмотра места происшествия в помещении автовокзала полицейским было обнаружено и изъято ранее похищенное имущество, которое возвращено потерпевшему. Судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе МВД России.