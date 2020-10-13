Вынесен приговор жителю Пачелмы, зарубившему топором знакомую

13.10.2020 | 09:26

23-летнего жителя Пачелмы признали виновным в убийстве женщины 1981 года рождения.

Днем 19 мая молодой человек и его знакомая встретились на улице, отошли подальше, где-то на 450 метров от домов на улице Бурденко, и устроили застолье.

Выпив, они поругались.

«В ходе допросов злоумышленник показал, что потерпевшая начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Разозлившись, мужчина вооружился топором, лежавшим около мангала, и нанес им не менее пяти ударов по голове женщины», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Когда сельчанин понял, что жертва мертва, он поспешил скрыться. Как позднее установила экспертиза, смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

Только в начале июня тело женщины на месте происшествия нашла ее мать.

Жителя Пачелмы задержали, до суда он находился под стражей. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.