Вынесен приговор жителю Пачелмы, зарубившему топором знакомую

23-летнего жителя Пачелмы признали виновным в убийстве женщины 1981 года рождения.
Днем 19 мая молодой человек и его знакомая встретились на улице, отошли подальше, где-то на 450 метров от домов на улице Бурденко, и устроили застолье.
Выпив, они поругались.
«В ходе допросов злоумышленник показал, что потерпевшая начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Разозлившись, мужчина вооружился топором, лежавшим около мангала, и нанес им не менее пяти ударов по голове женщины», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Когда сельчанин понял, что жертва мертва, он поспешил скрыться. Как позднее установила экспертиза, смерть наступила от черепно-мозговой травмы.
Только в начале июня тело женщины на месте происшествия нашла ее мать.
Жителя Пачелмы задержали, до суда он находился под стражей. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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